عبدالمنعم سعيد: التيار المحافظ تصاعد في الغرب لهذا السبب



وأضاف سعيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن هذا التيار المحافظ كان دائما موجود، ولكنه لأول مرة يصل إلى الحكم، أو يكون مؤثرًا في الحكم، واكتسب شعبية بسبب تغييرات حدثت في السنوات الأخيرة ومنها موضوع الهجرة من دول العالم الثالث، وبالتالي بدأ هذا التيار في خلق حالة تخويف واكتسب بها شعبية.



وأشار إلى أنه بالأمس كان هناك استطلاع رأي وحصل ترامب على نسبة 48%، وهو رقم لم يصل إليه من قبل، لافتا إلى أن ترامب قد يفوز بفترة ولاية ثانية.

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس بمفرده ولكنه جزء من تيار كبير في العالم الغربي، وهو تيار معقد قد يستمر حتى نهاية العقد الثالث من القرن الـ21.