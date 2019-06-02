زوج طالبة المنصورة يفجر مفاجأة جديدة عن واقعة "التبول اللا إرادي" (فيديو)
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:55 ص
نعيم يوسف
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قال أحمد مجدي، زوج طالبة جامعة المنصورة صاحبة واقعة التبول اللا إرادي في الامتحان، إن حالة زوجته في أسوأ ما يمكن، وحالتها النفسية صعبة.
ولفت زوج طالبة جامعة المنصورة صاحبة واقعة التبول اللا إرادي في الامتحان، إلى أنه يعمل مدرس، ومتزوج من زوجته وهي في السنة الأولى من الكلية.
وأضاف "مجدي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن دكتور الجامعة الذي فعل ذلك ليس لديه إنسانية، موضحا أن زوجته طلبت منه دخول الحمام أكثر من مرة، لدرجة أنها قالت له: "أبوس أيدك دخلني الحمام أنا عندي ظروف أنا تعبانة.. قالها ماليش دعوة بظروف حد".
ولفت زوج طالبة جامعة المنصورة صاحبة واقعة التبول اللا إرادي في الامتحان، إلى أنه يعمل مدرس، ومتزوج من زوجته وهي في السنة الأولى من الكلية.
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