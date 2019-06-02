حفل إنشاد ديني لـ"الحور" على مسرح الساقية في 12 يونيو





تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي حفل إنشاد دينى لفريق مكون من الفتيات فقط باسم "الحور" على مسرح الحكمة مساء الأربعاء 12 من يونيو الجاري الساعة الثامنة مساءً.





وستقدم الفرقة خلاله مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية.





فرقة الحُور للإنشاد الدينى هى أول فرقة إنشاد دينى مكونة من البنات فقط على ساحة الإنشاد الدينى فى مصر.











