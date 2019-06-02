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صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وفالنسيا

الأحد 02/يونيو/2019 - 04:36 ص
صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وفالنسيا
رودريجو
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منى العوضي
 
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أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر غلافها الصادر صباح اليوم الأحد إلى رغبة نادي برشلونة في ضم رودريجو مهاجم فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن رودريجو هو رقم "9" المفضل ونادي برشلونة يحاول التوقيع مع مهاجم فالنسيا.

 

وأكدت الصحيفة أن الشرط الجزائي للمهاجم يقترب من قيمة 120 مليون، لكن فالنسيا يريد سيليسين ودينيس سواريز.

 

وتخطط إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع لاعب مميز في مركز المهاجم يكون بدلاً من لويس سواريز الذي تراجع أداءه بشكل كبير في الفترة الماضية.

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وفالنسيا
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