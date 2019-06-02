ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إلتون جون ينتقد حذف روسيا مقاطع عن المثليين بفيلم "روكت مان"

الأحد 02/يونيو/2019 - 04:24 ص
إلتون جون ينتقد حذف روسيا مقاطع عن المثليين بفيلم روكت مان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
انتقد المغني البريطاني إلتون جون حذف روسيا مشاهد جنسية مثلية في الفيلم الغنائي الجديد (روكت مان) المستوحى من حياته الشخصية.

وأصدر جون وصناع الفيلم، الذي يصور رحلة وصول المغني المثلي إلى عالم الشهرة، بيانا يوم الجمعة بعدما ذكرت وسائل إعلام أن الرقابة الروسية قررت حذف مشاهد جنسية بين مثليين وأخرى لتعاطي المخدرات.

وجاء في البيان ”نرفض بأشد العبارات قرار الانقياد للقوانين المحلية وقيام الرقابة بحذف مشاهد من ’روكت مان‘ لعرضه في السوق الروسية“.

ونقلت صحيفة موسكو تايمز عن ناقد روسي شاهد الفيلم في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في 16 مايو أيار قوله إن عدة مقاطع من الفيلم، مدتها خمس دقائق تقريبا إجمالا، اختفت في النسخة الروسية.

وبدأ عرض الفيلم الأسبوع الماضي في أنحاء العالم.
وجون (72 عاما) من المدافعين البارزين عن حقوق المثليين، وانتقد علانية من قبل قانونا يعود لعام 2013 يحظر نشر مواد ”دعائية للمثلية“ بين الشبان الروس.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا