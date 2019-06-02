عاجل.. تقارير: محمد صلاح لن يشارك مع ليفربول في مونديال الأندية هذا العام

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه على الرغم من تتويج ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب توتنهام إلا أنه لن يلعب في كأس العالم للأندية هذا العام.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن السبب في ذلك هو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) غيّر شكل البطولة التي سيتم لعبها الآن مرة واحدة كل أربع سنوات.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا يعني أن ليفربول سيواجه في النهاية أفضل الأندية في العالم لكن ليس قبل عام 2021 عندما تبدأ المسابقة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بطولة كأس العالم للأندية الآن ستضم 24 فريقًا والتي تستمر من يونيو وحتى يوليو وأنها سوف تحل محل كأس القارات الذي كان يقام قبل عام واحد من كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية بأنه سبتم التنافس على المسابقة الجديدة بستة فرق من أمريكا الجنوبية، ثلاثة فرق من كلا من آسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى وفريق واحد من أوقيانوسيا بينما الفائزين في دوري أبطال أوروبا والوصيف وكذلك أبطال الدوري الأوروبي سوف يكملون فرق البطولة.