تريلر فيلم المافيا الأيرلندية The Kitchen (فيديو)
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:46 ص
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن The Kitchen، التريلر الرسمى الأول للفيلم، الذى بلغت مدته أكثر من دقيقتين.
الفيلم من بطولة ميليسا مكارثى وتيفانى هاديس، وقرر القائمون عرضه يوم 9 أغسطس القادم فى دور العرض.
وتدور أحداثه عام 1978 فى مدينة نيوريورك الأمريكية حول بداية صعود عصابات المافيا الأيرلندية داخل أمريكا الجنوبية.
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