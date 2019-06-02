تريلر فيلم المافيا الأيرلندية The Kitchen (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن The Kitchen، التريلر الرسمى الأول للفيلم، الذى بلغت مدته أكثر من دقيقتين.





الفيلم من بطولة ميليسا مكارثى وتيفانى هاديس، وقرر القائمون عرضه يوم 9 أغسطس القادم فى دور العرض.





وتدور أحداثه عام 1978 فى مدينة نيوريورك الأمريكية حول بداية صعود عصابات المافيا الأيرلندية داخل أمريكا الجنوبية.











