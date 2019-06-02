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تريلر فيلم المافيا الأيرلندية The Kitchen (فيديو)

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:46 ص
تريلر فيلم المافيا الأيرلندية The Kitchen (فيديو)
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن The Kitchen، التريلر الرسمى الأول للفيلم، الذى بلغت مدته أكثر من دقيقتين.  

الفيلم من بطولة ميليسا مكارثى وتيفانى هاديس، وقرر القائمون عرضه يوم 9 أغسطس القادم فى دور العرض.

وتدور أحداثه عام 1978 فى مدينة نيوريورك الأمريكية حول بداية صعود عصابات المافيا الأيرلندية داخل أمريكا الجنوبية.



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