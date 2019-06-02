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بعد القبض على الإرهابي هشام عشماوي.. استكمال مرافعات الدفاع عن متهمي "أنصار بيت المقدس" اليوم

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:47 ص
بعد القبض على الإرهابي هشام عشماوي.. استكمال مرافعات الدفاع عن متهمي أنصار بيت المقدس اليوم
محاكمة
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مـروة هيـكل
 
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تستكمل الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم، محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس".

وكانت قد قررت المحكمة بجلسة الأمس إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، بينهم القيادي الإرهابي هشام عشماوي وإحضارهم الجلسة، مع استمرار حبس المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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