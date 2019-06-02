أجراس كنائس زويلة تدق لاستقبال موكب تمثيلى عن "العائلة المقدسة"





دقت أجراس كنائس زويلة الأثرية، وطبول الكشافة، مساء أمس، لتعلن وصول نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وعرض بانوراما دخول العائلة المقدسة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بزويلة فى مشهد تمثيلى.كان فى استقبال الأنبا رافائيل، فرق الكشافة التى رفعت علم مصر والأعلام الكشفية فى السماء، فى موكب مهيب يتقدمه خورس الشمامسة وهم ينشدون لحن (إك إزماروؤت) كما اصطف أفراد الكشافة على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة ترحيبًا بقدوم نيافته.



