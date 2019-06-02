الأنبا توماس يترأس وفدا لتهنئة محافظ الجيزة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللّواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، اليوم في مقر المحافظة للتّهنئة بعيد الفطر المبارك.





ورافق الأنبا توماس وفد رفيع المستوى ضمّ الأب ميلاد موسى، الأب كمال وليم الفرنسيسكاني، الأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني، الأب إندراوس فهمي، الأب مرقص صالح، الأب بيّوس فرج، والأخت لوچين من الراهبات الأليزابتيّات.





ومن جانبه رحّب المحافظ بالأنبا توماس والوفد المرافق وشكره على الزّيارة.





وتطرق اللقاء إلى مناقشة أعمال التنمية في المحافظة ومشروعات ورفع كفاءة البنيّة التحتيّة في المحافظة وموضوعات أخرى.





وفي النهاية، وجه الأنبا توماس الشكر للمحافظ على جهوده الملموسة في المحافظة.