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مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادثين منفصلين بمطروح

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:37 ص
مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادثين منفصلين بمطروح
حادث مروع - صورة أرشيفية
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم، إثر حادثي طريق: الأول أمام قرية "غزالة"، بطريق "مطروح- الإسكندرية"، والثاني بطريق العلمين الإقليمي.

كان اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بنطاق مركز ومدينة الضبعة، أمام الوحدة المحلية لقرية غزالة، أدى لمصرع ثلاثة أشخاص، نقلتهم الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي، كما تلقت بلاغا ثانيا بوقوع حادث آخر بطريق العلمين الإقليمي، لقي على إثره شخصين مصرعهما، وأصيب خمسة آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحمام.

تحرر محضر بكل واقعة على حدة، وأبلغت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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