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شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:33 ص
شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
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تسبب ارتفاع درجات الحرارة فى العاصمة البريطانية لندن، بشكل كبير فى وجود حالات من الإغماء بين المواطنين، كما دفع عشرات المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع والحدائق.

يذكر أن بريطانيا شهدت ارتفاعا حادًا لدرجات الحرارة ترواح 25 و 29 درجة مئوية هذا العام ،مقارنة بالأعوام السابقة ،ويقول خبراء الأرصاد إن سبب موجة الحرهو هبوب رياح حارة من أفريقيا، وستكون هذه الرياح الأفريقية أكبر عامل فى تغير الطقس ،وأوضحوا أن سبب هبوب الرياح الأفريقية هو تكون منطقة ضغط جوى مرتفع جنوبى بريطانيا.

شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
شاهد.. حالات إغماء بين المواطنين في لندن بسبب الموجة الحارة
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