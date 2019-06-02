ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"كوريا الجنوبية" تسلم باريس شارة تعريفية لجندى فرنسي قُتل في حرب "1950-1953"

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:31 ص
كوريا الجنوبية تسلم باريس شارة تعريفية لجندى فرنسي قُتل في حرب 1950-1953
قوات الجيش فى كوريا الجنوبية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

سلم وزير الدفاع الكورى الجنوبى اليوم السبت نظيره الفرنسى شارة تعريفية تخص جندى فرنسى شارك فى الحرب الكورية التى دارت رحاها بين عامى 1950 و 1953.

ونسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى مكتب الوزير الكورى الجنوبى قوله إن الجيش الكورى كان قد عثر أواخر الشهر الماضى على شارة تعريفية معدنية تخص جندى فرنسى لدى إزالة الألغام فى منطقة معركة سابقة داخل المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وسلم الوزير جيونج كيونج دو نظيره الفرنسى فى سنغافورة يوم السبت الشارة التعريفية التى تخص الجندي"إيف مواليك" الذى عمل مُسعفًا ضمن قوات الأمم المتحدة فى الحرب الكورية.

وقتل الجندى فى 6 أكتوبر 1952 خلال المعركة فى المنطقة قبل أن يُنقل جثمانه إلى وطنه ليوارى الثرى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا