ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترامب يحث لندن على الانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبى

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:30 ص
ترامب يحث لندن على الانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبى
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبى والتى تبلغ 39 مليار دولار والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده.

وأضاف ترامب فى مقابلة مع صحيفة صنداى تايمز قبل زيارة الدولة التى يقوم بها لبريطانيا ابتداء من يوم الاثنين إنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لإجراء المحادثات مع الاتحاد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا