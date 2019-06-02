ترامب يحث لندن على الانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبى





قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبى والتى تبلغ 39 مليار دولار والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده.





وأضاف ترامب فى مقابلة مع صحيفة صنداى تايمز قبل زيارة الدولة التى يقوم بها لبريطانيا ابتداء من يوم الاثنين إنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لإجراء المحادثات مع الاتحاد.



