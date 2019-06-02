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عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:24 ص
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
حرب شوارع في تشيلي
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تظاهر المئات في تشيلي، اليوم الأحد، ضد رئيس البلاد، بالتزامن مع إلقاء الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا، خطابًا داخل الكونجرس الوطنى في فالبارايسو.

وأشعل المحتجون الإطارات وقطع الطرق، فضلًا عن حرق الممتلكات العامة والخاصة، فيما تعاملت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ويذكرأن ،حدثت حالة من الفوضى في تشيلي أواخر 2018 لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب وسط إضراب عام في البلاد.
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)
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طباعة
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