ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الاحتلال الإسرائيلي" يعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:20 ص
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس
الاحتلال الإسرائيلي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم عشرات الفلسطينيين بينهم أمين سر حركة فتح فى القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح فى القدس شادى المطور وحولته الى أحد مراكزها في القدس للتحقيق، فيما اعتقلت 25 أسيرا محررا من أنحاء متفرقة بالقدس.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات جاءت عشية ما يسمى بـ"يوم القدس" الذى أعلنت خلاله الجماعات اليهودية المختلفة نيتها استباحة المسجد الاقصى المبارك صباح غد بأكبر الاقتحامات وأوسعها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا