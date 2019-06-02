"الاحتلال الإسرائيلي" يعتقل عشرات الفلسطينيين في القدس





اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم عشرات الفلسطينيين بينهم أمين سر حركة فتح فى القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح فى القدس شادى المطور وحولته الى أحد مراكزها في القدس للتحقيق، فيما اعتقلت 25 أسيرا محررا من أنحاء متفرقة بالقدس.





وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات جاءت عشية ما يسمى بـ"يوم القدس" الذى أعلنت خلاله الجماعات اليهودية المختلفة نيتها استباحة المسجد الاقصى المبارك صباح غد بأكبر الاقتحامات وأوسعها.