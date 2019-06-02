عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مباراة الترجي والوداد

كشفت الشركة المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو VAR في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عن مفاجأة من العيار الثقيل.

ووفقاً لموقع "هسبريس" المغربي، فإن الشركة المسؤولة عن التقنية أكدت عبر بيان رسمي لها يوم السبت، وجود مؤامرة تم الإعداد لها من قبل مسئولي الترجي عن طريق تأخير استلام المعدات الخاصة بتقنية الفيديو فبدلاً من استلامها يوم 30 مايو الماضي وهو الموعد المحدد بالتنسق مع الشركة المسؤولة عن التقنية تم استلامها قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وأوضح الموقع أن الشرطة التونسية كانت مجبرة على البحث عن حلول بديلة قبل انطلاق المباراة عن طريق نقل المعدات في شركة طيران من الإمارات يوم المباراة.

وكشف الموقع عن حدوث أزمة أخرى وهي وصول قطعتين فقط من اصل 3 قطع من المعدات، ومن ثم أصبح من الصعب تشغيل التقنية بالشكل الأمثل.