ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإعلامية رنا عرفة في زيارة لدعم جمعية عيون مصر الخيرية (صور)

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:04 ص
الإعلامية رنا عرفة في زيارة لدعم جمعية عيون مصر الخيرية (صور)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


زارت الإعلامية رنا عرفة جمعية "عيون مصر" الخيرية المتخصصة فى علاج أمراض العيون لغير القادرين، فى إطار الدعم والمساندة.

قامت بعمل جولة تفقدية داخل الجمعية وصرحت أنها سعيدة بوجود هذا الصرح الطبى فى مصر.

وأشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وحرص الادراة على مساعدة كل مريض وتوفير فرص العلاج والقضاء على قوائم الانتظار.

وفى نهاية جولتها طالبت كل محبى الخير بالتبرع للجمعية وتمنت الشفاء العاجل لكل المرضى فى مصر والعالم ووعدت بالزيارة مرة أخرى فى القريب.

الإعلامية رنا عرفة في زيارة لدعم جمعية عيون مصر الخيرية (صور)
الإعلامية رنا عرفة في زيارة لدعم جمعية عيون مصر الخيرية (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا