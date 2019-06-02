الإعلامية رنا عرفة في زيارة لدعم جمعية عيون مصر الخيرية (صور)
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:04 ص
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زارت الإعلامية رنا عرفة جمعية "عيون مصر" الخيرية المتخصصة فى علاج أمراض العيون لغير القادرين، فى إطار الدعم والمساندة.
قامت بعمل جولة تفقدية داخل الجمعية وصرحت أنها سعيدة بوجود هذا الصرح الطبى فى مصر.
وأشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وحرص الادراة على مساعدة كل مريض وتوفير فرص العلاج والقضاء على قوائم الانتظار.
وفى نهاية جولتها طالبت كل محبى الخير بالتبرع للجمعية وتمنت الشفاء العاجل لكل المرضى فى مصر والعالم ووعدت بالزيارة مرة أخرى فى القريب.
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