عاجل.. السيطرة على حريق بمخزن كرتون في قليوب دون خسائر بشرية 





وتبين أن الحريق شب بالمخزن المقام علي مساحة 400 متر، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، علي حريق،شب بمخزن كرتون علي مساحة 400 متر بقرية ميت نما التابعة لدائرة قسم قليوب، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون ملك "سيد.م.ا" بقرية ميت نما التابعة لمدينة قليوب، وعلي الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية.