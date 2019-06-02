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مصرع عامل سقط من الطابق الثالث ببرج تحت الإنشاء في بورسعيد

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:18 ص
مصرع عامل سقط من الطابق الثالث ببرج تحت الإنشاء في بورسعيد
جثة - صورة أرشيفية
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محمد عزام
 
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لقي عامل مصرعه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث فى برج سكني تحت الإنشاء بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

وكانت مستشفى الحميات، إستقبلت محمد عرفه محمد ٥٧ سنة عن طريق الاسعاف، جثة هامدة بإدعاء سقوطه من مرتفع الطابق الثالث من برج تحت الانشاء بنطاق دائرة الشرق.

وقال أيمن جابر، مسؤول طوارئ الصحة ببورسعيد، إنه تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.
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