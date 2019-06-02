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نجم الأهلي السابق: الزمالك لم يخسر الدوري بعد!

الأحد 02/يونيو/2019 - 02:50 ص
نجم الأهلي السابق: الزمالك لم يخسر الدوري بعد!
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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قال الكابتن أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، إن الزمالك لم يخسر سباق الدوري الممتاز بعد، وأن البطولة مازالت في الملعب.

 

وأضاف بلال عبر برنامج ملعب أفريقيا، أن المواجهات المقبلة حاسمة سواء للأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أن من سيتهاون في أي لحظة سيفقد اللقب.

 

وحذر بلال لاعبي الأهلي، من التراخي والتهاون خلال المواجهات المتبقية، وأن في حالة ضياع لقب الدوري سيتأذم الوضع كثيرا في القلعة الحمراء.

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