كلوي كارداشيان ترد على شائعات خيانتها مع طليق شقيقتها!

أثارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كلوي كارداشيان جدلًا بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد نشرها مجموعة صور لها مع طليق شقيقتها الكبري، سكوت ديسيك، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده الـ 36، حيث ظهرت في إحدى الصور برفقة "سكوت" في حوض استحمام.





وبما أن "سكوت" هو الزوج السابق لشقيقتها كورتني كارداشيان، فقد أثارت صورة حوض الاستحمام ضجة كبيرة من متابعي "كلوي"، والذي سرعان ما اتهمها البعض بأنها خانت شقيقتها مع زوجها السابق، حيث قال أحد المستخدمين يدعى "فرانميستي": "أرفض التصديق بأنهما لم يقيما علاقة من قبل".





ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قررت "كلوي" الرد على تعليق "فرانميستي"، وقالت: "أنا أشفق عليك، لأنه يبدو أنه ليس لديك أي علاقات في حياتك يمكن أن تكون أفلاطونية"، وأضافت: "ليس لديك علاقات حيث يحبك شخص ما حقًا ويهتم بك دون أي مقابل إلى جانب الصداقة، فسكوت يعد من المقربين في عائلتي، فعائلتنا وبما في ذلك سكوت، واجهنا العديد من الأمور سويًا ويحب بعضنا بعضًا بشدة بسبب كل ما مررنا به".



