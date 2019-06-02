باحث: القبض على الإرهابي هشام عشماوي يشير إلى تحولات كبيرة في تنظيم القاعدة
الأحد 02/يونيو/2019 - 04:21 ص
نعيم يوسف
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التغطية الإعلامية لتسليم الإرهابي هشام عشماوي، أخطأ فيها بعض الباحثين والإعلاميين عندما قالوا إنه متورط في اغتيال النائب العام.
وأضاف "فرغلي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذا قد يتم استخدامه لتبرئة من قتلوا النائب العام وتم إعدامهم.
ولفت إلى أن عشماوي ارتكب جرائم كثيرة، مثل قتل الجنود في الفرافرة والتي أصيب فيها في قدمه، موضحا أن جماعة الإخوان استغلت ذلك.
وشدد على أن القبض على عشماوي حادث كبير، ويشير إلى تحولات كبيرة في تنظيم القاعدة، حيث كان يمثل رقما مهما في تنظيم القاعدة من خلال تنظيمه "المرابطين"، بالإضافة إلى معرفة صلاته بأجهزة المخابرات الأجنبية، وطريقة التمويل، مشددا على أن القبض عليه نصر لمصر.
وأضاف "فرغلي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذا قد يتم استخدامه لتبرئة من قتلوا النائب العام وتم إعدامهم.
ولفت إلى أن عشماوي ارتكب جرائم كثيرة، مثل قتل الجنود في الفرافرة والتي أصيب فيها في قدمه، موضحا أن جماعة الإخوان استغلت ذلك.
وشدد على أن القبض على عشماوي حادث كبير، ويشير إلى تحولات كبيرة في تنظيم القاعدة، حيث كان يمثل رقما مهما في تنظيم القاعدة من خلال تنظيمه "المرابطين"، بالإضافة إلى معرفة صلاته بأجهزة المخابرات الأجنبية، وطريقة التمويل، مشددا على أن القبض عليه نصر لمصر.
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