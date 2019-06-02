مليون مشاهدة للإعلان التشويقي لـفيلم رامز جلال الجديد "سبع البرمبة" (فيديو)





طرحت قبل أيام الشركة المنتجة لفيلم الفنان رامز جلال، الجديد "سبع البرمبة" الإعلان التشويقي للفيلم





واستطاع الفيلم تحقيق نحو مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 28 مايو الماضي.





فيلم "سبع البرمبة" من بطولة الفنان رامز جلال، وبيومي فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد ثروت، وجميلة عوض، ومها أبوعوف، ونور قدرى، من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.





وتدور الأحداث في إطار كوميدى اجتماعى حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.





يذكر أن رامز يعرض له حاليًا برنامج "رامز في الشلال" عبر شاشة MBC مصر، استضاف فيه عددًا كبيرًا من نجوم الفن والرياضة بعد وقوعهم في فخ مقلبه، وكان أبرز هؤلاء النجوم شيرين رضا، رضا عبدالعال، فرجاني ساسي، محمد شرنوبي، فيفي عبده، وغيرهم من النجوم.



