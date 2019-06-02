البدري: صلاح قدوة للشباب المصري والعربي بفضل ما يقدمه داخل الملعب وخارجه

أشاد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز بمحمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قيادته لفريق ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون مقابل.

وقال البدري إن صلاح قدوة للشباب المصري والعربي بفضل ما يقدمه داخل الملعب وخارجه، موضحا أن نجم ليفربول فخر العرب في أوروبا ويقدم مستويات هائلة وبالتالي يجد دعما كبيرا من كل الوطن العربي بمختلف فئاته وفوزه هو انتصار لجميع المصريين والعرب.

وشدد رئيس بيراميدز على أن محمد صلاح نجم وأسطورة وفوزه بلقب دوري الأبطال هو فخر لكل مصر، ويتمنى له التوفيق في قيادة المنتخب المصري للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية بالنسخة التي تنطلق في مصر يوم ٢١ يونيو المقبل.