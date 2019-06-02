بعد فوز "ليفربول" بدوري أبطال أوروبا.. "التضامن" تهنئ محمد صلاح سفير حملة "أنت أقوى من المخدرات"

هنأت وزارة التضامن الإجتماعى، اللاعب المصري محمد صلاح سفير حملة "أنت أقوى من المخدرات" بفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا كأول لاعب في تاريخ مصر يظفر بأكبر بطولة للأندية على مستوى العالم.





وحقق محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على توتنهام بهدفين دون رد، في النهائي الذي احتضنه ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.





وحاول محمد صلاح ورفاقه تحقيق لقب دوري الأبطال بعد خسارة الموسم الماضي على يد ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وكتب له ما تمنوه بعدما نالوا اللقب على حساب توتنهام، المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح لهدف من ركلة جزاء.



