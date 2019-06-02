يوسف الشريف يكشف عن مسلسله المقبل.. والجمهور يتكهن بسرقته (صورة)
الأحد 02/يونيو/2019 - 01:45 ص
شيماء عطية
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كشف الفنان يوسف الشريف عن بوستر مبدئي لمسلسله الرمضاني لعام ٢٠٢٠، والذي يحمل اسم "النهاية"، وتنتجه شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي، وذلك في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ورغم أن تفاصيل العمل لم تُكشف بعد، إلا أن الجمهور انقسم بين سعداء بعودة يوسف الشريف خصوصًا بعد ابتعاده عن الدراما الرمضانية لموسمين متعاقبين بعد تقديم آخر أعماله "كفر دلهاب" في عام ٢٠١٧، ومتكهنين بسرقة فكرة المسلسل من فيلم مارفل الأخير Avengers the endgame.
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