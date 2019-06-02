أرقام بالجملة في حصاد دوري أبطال أوروبا بعد تتويج ليفربول

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المستحق على توتنهام بهدفين نظيفين مساء السبت على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.

وسجل هدفي نادي ليفربول في شباك توتنهام؛ محمد صلاح في الدقيقة الثانية من الشوط الأول من ركلة جزاء وأوريجي في الدقيقة 87.

وكان نادي ليفربول قد تأهل للمباراة النهائية على حساب برشلونة بعد الفوز في إياب نصف النهائي برباعية نظيفة في ريمونتادا تاريخية بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" حصاد بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة 2018/2019:

أهم الأرقام:

- ولا لاعب تمكن من مراوغة فيرجيل فان دايك في أي من مباريات الهولندي ال64 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات.

- يورجن كلوب هو ثاني مدرب ألماني يحقق لقب دوري الأبطال مع فريق غير ألماني، بعد يوب هاينكس مع ريال مدريد في 1998.

- منذ موسم 2005/06، فيرجيل فان دايك هو أكثر لاعب شارك بالدقائق في موسم من دوري الأبطال دون أن يتعرض للمراوغة (1080 دقيقة).

- أليسون بيكر هو أول حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ جوليو سيزار في 2010، كلاهما من البرازيل.

- نهائي 2019 هو اول نهائي في تاريخ دوري الأبطال لا يشهد أي بطاقة صفراء أو حمراء.

- ليفربول (35.4%) هو أول فريق يربح في نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من استحواذه على الكرة أقل من الخصم منذ إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في 2010، أيضاً في مدريد.

- ليفربول حقق لقب دوري الأبطال/الكأس الأوروبية للمرة السادسة (بعد 1977 و1978 و1981 و1984 و2005)، فقط ريال مدريد (13) وميلان (7) حققا اللقب أكثر منه.

- هذه النسخة شهدت ثاني نهائي إنجليزي خالص في تاريخ الكأس الأوروبية/دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب مانشستر يونايتد على تشيلسي بركلات الترجيح في 2008.

- مدينة مدريد استضافة نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة (بعد 1957 و 1969 و 1980 و 2010)، فقط لندن استضافت النهائي أكثر (7).

أفضل لاعب في النهائي: (فان ديك)

فاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فان ديك ظهر بمستوى متميز مع نادي ليفربول حيث لعب 12 مباراة في دوري الأبطال وسجل هدفين وصنع مثلهما.

أرقام محمد صلاح:

لعب مع ليفربول 12 مباراة بواقع (1085) دقيقة في دوري الأبطال هذا الموسم حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

هدافي دوري الأبطال:

- ليونيل ميسي: 12 هدفا

- روبرتو ليفاندوفسكي: 8 أهداف

- كريستيانو رونالدو: 6 أهداف

- دوشان تاديتش "أياكس": 6 أهداف

- سيرخيو أجويرو: 6 أهداف

صانعي الأهداف في البطولة:

- لويس سواريز: 5 أهداف

- دوشان تاديتش: 5 أهداف

- ليرو ساني: 5 أهداف

- رياض محرز: 4 أهداف

أرقام الفرق المشاركة:

- فريق مانشستر سيتي سجل 30 هدفاً

- فريق برشلونة سجل 26 هدفاً

- فريق أياكس سجل 22 هدفاً

- فريق ليفربول سجل 24 هدفاً

- فريق باريس سان جيرمان سجل 20 هدفاً

هذه البطولة شهدت 125 مباراة تم تسجيل 366 هدفاً.