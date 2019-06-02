3 تصريحات مثيرة من مدرب توتنهام بعد خسارة اللقب الأوروبي

تحدث ماوريسيو بوتشتينو مدرب نادي توتنهام، عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بعد الهزيمة في النهائي بنتيجة هدفين دون مقابل مساء السبت.

وقال بوتشتينو، في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "لعبنا أمام فريق تم تصميمه قبل 3 أو 4 أعوام ليصل للنهائيات، ليس من المهم تحقيقهم، ولكن للوصول لهم".

وعند سؤاله عن مستقبله مع الأبيض قال: "مستقبلي؟ لا أعتقد أنها اللحظة المناسبة للحديث عن ذلك، الناس يريدون فقط مقارنتي بمدربين يحظون بمشروع مختلف وفي أماكن مختلفة".

وأضاف: "إذا نظرنا لجودة اللاعبين الذين لدينا كان من الممكن أن يكون الأمر لا يصدق إن حققنا اللقب، لأن الأهمية للنادي كان بناء الملعب ولم نقم بالتعاقد مع أي لاعب، نحن لسنا الأذكى ولكننا لسنا الأغبى كذلك".