ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

3 تصريحات مثيرة من مدرب توتنهام بعد خسارة اللقب الأوروبي

الأحد 02/يونيو/2019 - 01:42 ص
3 تصريحات مثيرة من مدرب توتنهام بعد خسارة اللقب الأوروبي
بوكتينيو
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

تحدث ماوريسيو بوتشتينو مدرب نادي توتنهام، عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بعد الهزيمة في النهائي بنتيجة هدفين دون مقابل مساء السبت.

 

وقال بوتشتينو، في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "لعبنا أمام فريق تم تصميمه قبل 3 أو 4 أعوام ليصل للنهائيات، ليس من المهم تحقيقهم، ولكن للوصول لهم".

 

وعند سؤاله عن مستقبله مع الأبيض قال: "مستقبلي؟ لا أعتقد أنها اللحظة المناسبة للحديث عن ذلك، الناس يريدون فقط مقارنتي بمدربين يحظون بمشروع مختلف وفي أماكن مختلفة".

 

وأضاف: "إذا نظرنا لجودة اللاعبين الذين لدينا كان من الممكن أن يكون الأمر لا يصدق إن حققنا اللقب، لأن الأهمية للنادي كان بناء الملعب ولم نقم بالتعاقد مع أي لاعب، نحن لسنا الأذكى ولكننا لسنا الأغبى كذلك".

 

Advertisements
المزيد عن: رياضة خسارة الدوري اللقب الاوروبي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 3 تصريحات مثيرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا