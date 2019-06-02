بعد تتويج ليفربول بلقب أبطال أوروبا.. الهضبة يحتفل بـ"صلاح".. وشيرين تؤازر الفرعون المصري: فرحانة بيك كأنك واحد من دمي
الأحد 02/يونيو/2019 - 01:31 ص
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حرص النجم عمرو دياب على مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بصحبة الإعلامي عمرو أديب، وكان الثنائي قد لبيا دعوة أحد أصدقائهما لمشاهدة المباراة سويا.
وأبدى دياب وأديب سعادتها الكبيرة بفوز محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا وذلك بعد تغلب ليفربول على توتنهام بهدفين للاشيء.
وهنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات الشهير «تويتر»، النجم محمد صلاح بعد فوزه رفقة فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على نادي توتنهام الإنجليزي في النهائي.
ونشرت شيرين صورة لصلاح معلقة عليها: «ألف ألف مبروك وكان نفسي أكون حاضرة الماتش ده بس إنت دايمًا رافع راس المصريين كلهم، وأنا فرحانة بيك كأنك واحد من دمي».
كان محمد صلاج نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قاد فريقه للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره توتنهام، بثنائية نظيفة.
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