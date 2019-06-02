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عاجل.. تصريح ناري من مورينيو عن محمد صلاح والكرة الذهبية

الأحد 02/يونيو/2019 - 01:36 ص
عاجل.. تصريح ناري من مورينيو عن محمد صلاح والكرة الذهبية
محمد صلاح
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علي نبوي
 
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قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بأن المصري محمد صلاح قادرا على التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم.

 

وخلال الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا :"صلاح بإمكانه أن يحلم بالكرة الذهبية في حال فوزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية القادمة".

 

وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعدما فاز على توتنهام بهدفين دون رد.

 

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