تعرف على طرق توثيق 12 محطة من محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر (صور)

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سيظل مسار العائلة المقدسة في مصر أحد أبرز المعالم الأثرية التي تميز الحضارة المصرية الضاربة في جذور التاريخ، بل هي علامة فارقة في حضارة هذا الشعب وتكوينه.



وقال أحمد مطاوع مدير تطوير المواقع الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن طريقة توثيق محطات مسار العائلة المقدسة تختلف من جهة إلى أخرى، ومن جهتها قامت وزارة الآثار بتسجيل 12 معلم أثري في مسار العائلة، وهي الأماكن التي تحوي أثرًا ثابتًا سواء مبنى كالدير المحرق، أو مغارة كالموجودة أسفل كنيسة أبو سرجة في مجمع الأديان، أو شجرة كما في موقع شجرة مريم.



وعن تفاصيل هذه الأماكن قال مطاوع، إنها تبدأ بـ الفرما في سيناء، ثم تل بسطة في الشرقية، وسخا بمحافظة كفر الشيخ، ووادي النطرون في البحيرة، وسمنود في محافظة الغربية، وفي القاهرة ثلاثة مناطق المطرية، وأبو سرجة في منطقة مصر القديمة، والمعادي، ثم في المنيا مكانين وهما الأشمونين وجبل الطير، ثم في أسيوط مكانين وهما الدير المحرق ودرنكة.



وعن طريقة التوثيق الأخرى قالت مروة سعيد مدير الآثار القبطية بالقاهرة والجيزة، إن معالم رحلة العائلة المقدسة تتضمن 25 مكانًا وفي إطار حرص الدولة على توثيق هذه الأماكن الـ 12 ومن خلال التعاون بين وزارة الآثار ومصلحة سك العملة فقد تم عمل ميداليات تذكارية؛ لتوثيق أشهر المواقع الثابتة والتي هي عبارة عن أثر ثابت، إلى جانب أنه يحمل بقايا عن العائلة المقدسة كما في شجرة مريم مثلًا والتي يتبقى فيها أثر هام من آثار العائلة المقدسة وهو مزود المسيح طفلًا عليه السلام.



وقال صلاح رمضان مفتش آثار وأمين متحف سك العملة، تم صناعتها وطرحها منذ ما يقرب من خمسة أشهر في احتفالية كبيرة بالتعاون بين وزارة الآثار ومصلحة سك العملة، بهدف توثيق رحلة العائلة المقدسة من جانب، وترويجًا للسياحة المصرية من جانب آخر، وقد تم تصميم كل ميدالية بحيث يحوى الوجه صورة العائلة المقدسة (السيدة العذارء والمسيح عليه السلام طفلًا، ويوسف النجار)، واسم المكان الذي استقرت فيه العائلة في رحلتها، أما ظهر العملة فيحوى صورة للمكان نفسه.



يذكر أن مسار العائلة المقدسة في مصر والذي يمثل أحد أهم معالم الآثار القبطية في مصر، وهو المسار الذي شهد دخول السيدة مريم العذراء، والمسيح عليه السلام طفلًا، ويرافقهم يوسف النجار، وقد زارت العائلة عدد من الأماكن، والتي صارت أماكن مقدسة لدى المصريين، ثم سُجلت كأماكن أثرية وتراثية.