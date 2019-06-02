عاجل.. أول تعليق من والد محمد صلاح بعد تتويج "ليفربول" بدوري أبطال أوروبا (صور)

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احتفلت أسرة النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بفوز فريقه بدورى الابطال الاوربى بعد تغلبه على فريق توتنهام "2-0".



وقال الحاج صلاح غالي، والد النجم، إنه فخور جدا بما حققه نجله، موكدا أن محمد هو سفير لمصر يلعب من أجل رفع العلم المصرى فى أنحاء العالم.



وأوضح أنه ذبح 3 عجول من مزرعته الخاصة مساء اليوم احتفالا بفوز صلاح بالبطولة وقام بتوزيعها، مؤكدًا أنه اتصل بـ"مو" عقب المباراة وهنأه ونقل له فرحة المصريين، وأن نجله سعيد جدًا بالبطولة الغالية.



من جهته، قال عبدالعزيز البنبي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح، وخاله، إنه فخور بما حققه صلاح وأنه قدم له التهنئة، مشيرًا إلى أن مركز الشباب سينظم اليوم الأحد، احتفالية بعد انتهاء الدورة الرمضانية.