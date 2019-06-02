يورجن كلوب يسخر من مانشستر سيتي

سخر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من منافسه فريق مانشستر سيتي بعد تحقيق الريدز لقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك على حساب فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وقال ‏يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة : "طبيب الفريق كان يعمل في مانشستر سيتي ببداية الموسم، إلا أنه أراد أن يحقق دوري أبطال أوروبا فانتقل لنا".

وتابع : "لا، أنا أمزح فحسب. هذه مزحة فقط".