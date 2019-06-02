نجمة شهيرة تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح! (فيديو)
الأحد 02/يونيو/2019 - 01:14 ص
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تعرضت مؤخرًا النجمة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا إلى موقف محرج أثناء تقديمها عرضًا في فندق "بارك إم جي إم" الفاخر في مدينة لاس فيجاس.
فوفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت النجمة "جاجا" في فيديو جديد تظهر فيه وهي تنزلق على منصة معدنية، قبل أن يوشك الأمر على الخروج على السيطرة، حيث بدأت "جاجا" في السقوط وكادت أن ترتطم بالأرض، لولا إنقاذ راقصيها الموقف.
واستطاعت "جاجا" النزول في أمان واستكملت عرضها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يكن، حيث أمتعت جمهورها بأغنية "Judas" من ألبومها "Born This Way"، وكانت ترتدي زيًا "ميتاليك" باللون الذهبي ذا قطع فضية، كما كان شعرها أشقر وذا خصلات زرقاء.
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