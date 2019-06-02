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نجم الترجي التونسي: الأهلي نادي القرن في إفريقيا

الأحد 02/يونيو/2019 - 01:19 ص
نجم الترجي التونسي: الأهلي نادي القرن في إفريقيا
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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قال سامح الدربالي نجم نادي الترجي التونسى، إنه يشجع فريق الأهلي المصري، وأن الفريقين تشعر أنهما فريق واحد، وهو ما يشعر به اللاعبون خلال مواجهات الناديين.

 

وأضاف نجم الترجي التونسى، أن المارد الأحمر هو فريق القرن في إفريقيا وأحد أعظم أندية العالم تاريخيا، بما حققه من ألقاب.

 

واختتم الدربالي تصريحاته عبر برنامج ملعب إفريقيا والذي يقدمه الكابتن أحمد بلال عبر شاشة الفضائية المصرية، أنه يتمنى أن يلحق الترجي بألقاب الأهلي، مضيفاً أنه تربطه علاقات وطيدة بنجوم القلعة الحمراء.

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