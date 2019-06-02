عاجل.. أول رد فعل من مورينيو بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سر فوز ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتوج فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك على حساب فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وقال مورينيو أثناء تحليله المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية : ‏"أنفيلد لعب دورًا كبيرًا في هذا اللقب، اليوم لم يكن أنفيلد لكنه كان كذلك طوال مرحلة الإقصاء, كما أن جماهيرهم جلبوا بعضًا من أنفيلد معهم الليلة".

وتابع : "فرق ليفربول تدخل المباريات بهذه الأفضلية متمثلةً في جماهيرهم المميزة".