"كعك العيد".. إقبال كبير وأسعار في متناول الجميع.. و"مخابز الدقهلية" تنتعش بالتصنيع (فيديو وصور)

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شهدت محال بيع "كعك العيد" فى محافظة الدقهلية إقبالا ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة وذلك بسبب فترة إمتحانات الطلاب إلا ان التجار يؤكدون على وجود إنفراجة قادمة فى آخر يومين من شهر رمضان..



وقال أحمد منصور، أحد أصحاب المحال، إن سعر كيلو "الكعك" بلغ من 30 حتى 80 جنيهًا، وهناك أنواع تصنع خاصة بناء على طلب العميل يتجاوز سعر الكيلو 100 جنيه، مؤكدا أن "الزبائن" قاطعوا المحال واقتصر سؤالهم على الأسعار فقط.



وأشار منصور، إلى أن الأكثر مبيعا هو الكعك من فئة الـ30 جنيهًا لرخصه وكونه في متناول الجميع، مؤكدًا عدم الإقبال الفترة الماضية بسبب الامتحانات.



وقالت أم عبد الله: "أنا كنت بشترى كيلو من كل نوع من الحلوى هذا العام اكتفيت بنصف كيلوا من بعض الأنواع والميزانية مكفتش وأن زوجها موظف ويتقاضى راتب شهرى 1500 جنيه، ونشترى كميات محدودة بسبب كثرة المصاريف".



وأكدت وفاء حمودة، أنها لا تستغنى عن "كعك العيد" بسبب الأطفال فلابد من وجود الكعك داخل المنزل حتى لو إستغنى عنه الكبار فلن يستطيع الأطفال التخلى عنه ومرور العيد بدونه فهى عادة قديمة متوارثة خصوصا فى الاعياد.



ورصدت "الفجر" في محافظة الدقهلية أسعار الكعك والبسكويت وحلويات عيد الفطر المبارك الذي يشهد اقبالا كبيرا بين المواطنين منذ منتصف شهر رمضان ويستمر الاقبال حتى الساعات الاولى من العيد ولم تختلف الاسعار كثيرا عن العام الماضى



سجل سعر الكعك السادة من 30 إلى 80 جنيها، وكيلو كحك ملبن من 40 إلى 100 جنيه، كيلو كحك عجمية بـ95 جنيهًا، كيلو كحك عين جمل بـ 140 جنيهًا، كيلو كحك فستق بـ 140 جنيهًا، وكيلو غريبة بـ 120 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو بسكويت سادة من 30 إلى 120 جنيها، كيلو بسكويت مشكل بـ110 جنيهات، وعلبة بيتيفور سادة بـ 110 جنيها، وعلبة بيتيفور بالمكسرات بـ140 جنيها، علبة منين سادة بـ85 جنيهًا، وعلبة منين عجوة بـ85 جنيها، علبة مشكل "سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت" بـ 100 جنيها، وعلبة مشكل 1،5 كيلو "كحك سادة، بيتي فور ممتاز، بسكويت، وغريبة" بـ155 جنيها.



كما سجل علبة مشكل 2 كيلو "كحك سادة، بيتي فور ممتاز، بسكويت، وغريبة" مبلغ 200 جنيه، وعلبة مشكل 3 كيلو "كحك سادة، كحك عين جمل، بيتي فور ممتاز، بيتي فور بالمكسرات، بسكويت، غريبة" بمبلغ 345 جنيهًا، وعلبة مشكل 4 كيلو "كحك سادة، كحك عجمية، كحك عين جمل، بيتي فور ممتاز، بيتي فور بالمكسرات، بسكويت، وغريبة" بمبلغ 450 جنيهًا.