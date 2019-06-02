ننشر أول بوستر لمسلسل يوسف الشريف في رمضان 2020





أعلنت شركة سينرجى للانتاج والتوزيع عن مسلسل يوسف الشريف الذى تم التعاقد على تقديمه فى شهر رمضان عام 2020، حيث يحمل العمل اسم "The End النهاية"





كان المنتج الفني تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين"، نشر صورة تجمعه بالفنان يوسف الشريف للإنتاج الفني، مفاجأة كبيرة لجمهور الدراما في مصر.





وأعلن تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفنان يوسف الشريف سيقدم عمل من إنتاج شركة "سينرجي"، الذي يملكها تامر مرسي في السباق الرمضاني المقبل 2020.







