هبة عبد الغني تنتهي من تصوير"لآخر نفس" بالهرم (صورة)
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:43 ص
يارا أحمد
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انتهت الفنانة هبة عبد الغني، من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "لآخر نفس" في قاعدة سيد درويش بالهرم بحضور المشرف العام على الانتاج حسام شوقي، وتلعب هبة خلال أحداث المسلسل شخصية الصديقة المقربة للشخصية التي تقدمها ياسمين عبد العزيز.
يشار إلي أن مسلسل "لآخر نفس" يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة الحياة، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب ياسمين منهم فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجى".
وتلقت الفنانة هبة عبد الغني العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن أدائها التمثيل العالي لشخصية "نيفين" زوجة "أشرف" الشخصية التي يقدمها بطل المصارعة الرومانية كرم جابر خلال أحداث المسلسل والذي أصيب بالشلل جراء مباراة مع صديقة أدهم الشخصية التي يقدمها ياسر جلال, وذلك عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسل "لمس أكتاف" والذي يتم عرضه عبر شاشة قناة CBC.
يشار إلى أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنات مطاع ، وهبة عبد الغني ، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.
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