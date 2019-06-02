عاجل.. تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة لمواطني السعودية قبل عيد الفطر المبارك

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بشرى سارة لأهالي المملكة العربية السعودية، قبل حلول عيد الفطر المبارك.





وقال آل الشيخ، في تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن " الهيئة العامة للترفيه تعايدكم بأكثر من ٨٠ فعالية على مستوى المملكة من ضمن برنامج موسم العيد، مسرحيات، مهرجانات ترفيهية، عروض مرئية وتفاعلية، أنشطة وتجارب رائعة لكافة أفراد الأسرة".



الهيئة العامة للترفيه تعايدكم بأكثر من ٨٠ فعالية على مستوى المملكة من ضمن برنامج موسم العيد، مسرحيات، مهرجانات ترفيهية، عروض مرئية وتفاعلية، أنشطة وتجارب رائعة لكافة أفراد الأسرة.. 🔥🔥🇸🇦🇸🇦

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