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أندية إسبانيا تكتسح ألقاب دوري أبطال أوروبا .. وليفربول يقود الإنجليز لـ"الوصافة"

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:37 ص
أندية إسبانيا تكتسح ألقاب دوري أبطال أوروبا .. وليفربول يقود الإنجليز لـالوصافة
ليفربول
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علاء خليف
 
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توج فريق ليفربول الإنجليزي للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على استاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، في نهائي البطولة القارية.

 

سجل ثنائية ليفربول، محمد صلاح، وأوريجي في الدقيقتين 2، 87 من زمن اللقاء.

 

ورفع ليفربول رصيد أندية إنجلترا من الألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا إلي 13 لقبًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول تتويجًا باللقب، بعد أندية اسبانيا المتصدرة بـ 18 لقبًا.

 

وإليكم أكثر الدول تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:-

 

1- أسبانيا 18 لقبًا (ريال مدريد "13" - برشلونة "5")

 

2- انجلترا 13 لقبًا (ليفربول "6" - مانشستر يونايتد "3" - نوتنجهام "2" - استون فيلا "1" - تشيلسي "1")

 

3- إيطاليا 12 لقبًا (ميلان "7" - الانتر "3" - يوفنتوس "2")

 

4- ألمانيا 7 ألقاب (بايرن ميونيخ "5" - بوروسيا دورتموند "1" - هامبورج "1")

 

5- هولندا 6 ألقاب (أياكس "4" - آيندهوفن "1" - فينورد "1")

 

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