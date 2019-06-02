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أبرز أخبار التوك شو السبت 1-6-2019

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:31 ص
أبرز أخبار التوك شو السبت 1-6-2019
أبرز أخبار التوك شو السبت
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داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

تعرف على حالة الطقس غدا الأحد.. درجات الحرارة تصل إلى 45
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس غدا الأحد الموافق 2 يونيو 2019، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة، وعلى باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

صلاح الجمل لـ المسلمين في أخر أيام رمضان: استغنوا عن تليفونكم.. وتاجروا مع الله
وأضاف "الجمل"، أنه على كل مسلم الذهاب بنية الاعتكاف إلى المسجد في العشر الأواخر من رمضان ولا يشغل بالة بأي شيء أخر سواء ذكر أو تسبيح وقراءة قرآن، معقبًا: "استغنى عن تليفونك ودنيتك.. تاجر مع الله".

مفتي الجمهورية: زكاة الفطر بعد صلاة العيد "صدقة"
ولفت إلى أن زكاة الفطر قبل الصلاة مقبولة، أما بعد صلاة العيد فهي صدقة، والهدف منها جعل المجتمع متعاون لكي يفرح الجميع في العيد.

شيخ الأزهر: الرسول لم يضرب أيًا من زوجاته مطلقًا
وتابع "الطيب"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يضرب أيًا من زوجاته، ولم يضرب أحدًا مطلقًا.
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