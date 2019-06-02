بالبالونات والصور التذكارية طلاب أولى ثانوي يحتفلون بانتهاء الامتحانات في الوادي الجديد (صور)



حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية عقب انتهاء امتحان اليوم، ففى مدرسة السادات العسكرية بالخارجة حرص طلاب المدرسة على التقاط الصور التذكارية بالمسرح المدرسي، مهنئين إدارة المدرسة بختام الامتحانات فيما حرصت إدارة مدرسة تنيدة الثانوية ببلاط على مشاركة طلابها الفرحة والسعادة بانتهاء الامتحانات وحرصت إدارة المدرسة على توزيع البالونات على طلابها لإضفاء أجواء أسرية طيبة بين الطلاب.



وفى مدرسة بولاق الثانوية المشتركة حرص طلاب الصف الأول الثانوى وإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على إلتقاط الصور التذكارية احتفالا بهذا اليوم فيما قدمت إدارة مدرسة الخارجة الثانوية للبنين لطلابها ( قلم تابلت)، هدية إلتقاط الصور ومشاركة الطلاب فى احتفالاتهم.



من جانبه وجه الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الشكر، الي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لدعمه الدائم للعملية التعليمية ومتابعته المستمرة لحظة بلحظة لفعاليات تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة لطلاب الصف الأول الثانوي وحرصه الدائم على تذليل أى عقبات قد تعرقل سير العمل.



كما وجه الشكر لمديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ومديرى المدارس الثانوية على مجهوداتهم التى بذلوها من أجل النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة والتواصل الإبجابى مع طلاب الصف الأول الثانوى خاصة مع تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة ولأول مرة لهذا العام.

سيطرت حالة من الفرحة والسرور على طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس الوادى الجديد، اليوم السبت، الأول من يونيو ٢٠١٩، وفى آخر أيام الامتحانات الإليكترونية طبقا للمنظومة التعليمية الجديدة.