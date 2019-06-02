قبل عيد الفطر المبارك.. أسعار الكعك والبسكويت 2019 في محافظة الدقهلية

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رصدت الفجر فى محافظة الدقهلية أسعار الكعك والبسكويت وحلويات عيد الفطر المبارك الذى يشهد اقبالا كبيرا بين المواطنين منذ منتصف شهر رمضان ويستمر الاقبال حتى الساعات الاولى من العيد ولم تختلف الاسعار كثيرا عن العام الماضى



وسجل سعر الكعك السادة بـ من 30 الى 80 جنيها، وكيلو كحك ملبن بـ 40 الى 100 جنيها، كيلو كحك عجمية بـ 95 جنيها، كيلو كحك عين جمل بـ 140 جنيها، كيلو كحك فستق بـ 140 جنيها، وكيلو غريبة بـ 120 جنيها



وسعر كيلو بسكويت ” سادة من 30 الى 120 جنيها، كيلو بسكويت مشكل بـ 110 جنيها، وعلبة بيتيفور سادة بـ 110 جنيها، وعلبة بيتيفور بالمكسرات بـ 140 جنيها، علبة منين سادة بـ85 جنيها، علبة منين عجوة بـ85 جنيها، علبة مشكل "سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت" بـ 100 جنيها، وعلبة مشكل 1،5 كيلو "كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة" بـ 155 جنيها.



وعلبة مشكل 2 كيلو "كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة" بـ 200 جنيها، وعلبة مشكل 3 كيلو" كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز- بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – غريبة

"بـ 345 ج، وعلبة مشكل 4 كيلو "كحك سادة – كحك عجمية – كحك عين جمل - بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – غريبة" بـ 450 جنيها

