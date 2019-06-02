بعد 4 سنوات.. يورجن كلوب "وعد وأوفى" !

قاد المدرب الألماني يورجن كلوب فريق ليفربول الإنجليزي للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، في نهائي البطولة القارية.

سجل ثنائية ليفربول، محمد صلاح، وأوريجي في الدقيقتين 2، 87 من زمن اللقاء.

يورجن كلوب تولي القيادة الفنية لفريق ليفربول الإنجليزي في 8 أكتوبر لعام 2015 خلفًا للمدرب الأيرلندي برندان رودجرز، وأطلق المدرب الألماني تصريحًا وقتها بعد توقيع العقود قائلًا :" "قمت بالتوقيع قبل قليل على العقد. أعطوني بعض الوقت للعمل، ولكن عندما أجلس في ذات المكان بعد 4 أعوام، أعتقد أننا سنكون قد حققنا بطولة".

بعد 4 أعوام أوفي يورجن كلوب بالوعد الذي قطعه على نفسه في 2015 وقاد ليفربول للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وأصبح "كلوب" خامس مدرب ألماني يحصد اللقب الأوروبي بعد، أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس.

يذكر أن كلوب قاد ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكنه خسر اللقب أمام ريال مدريد.