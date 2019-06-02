نشرة حوادث "الفجر" المسائية: "خط الصعيد.. وتجديد حبس 11 عضوا من ألتراس أهلاوي"



وتنتظر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه. 1- النيابة تستعجل تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة موظف داخل مسكنه بالجيزة

وتنتظر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس شابين تم القبض عليهما في وقائع "تظاهرات الجمعة 1 مارس 2019"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كما صرح المحامي محمد محمد رشوان، أنه قد انتهت اليوم جلسة التحقيق مع ١١ متهما من التراس أهلاوي بنيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وذلك في القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩ امن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. 3- تجديد حبس 11 عضوا من التراس أهلاوي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

كما صرح المحامي محمد محمد رشوان، أنه قد انتهت اليوم جلسة التحقيق مع ١١ متهما من التراس أهلاوي بنيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وذلك في القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩ امن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.



ونفى المحامي علاء علم الدين أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صلة المتهمين بجريمة خطف 4 من رجال الشرطة "ثلاثة من الضباط وأمين شرطة" بنطاق محافظة شمال سيناء بتاريخ 422011 تأسيسا على الآتي:



وعلى غرار منصور الحفنى بطل فيلم الجزيرة، قام "حسب الله" بلعب دور البطولة فى ذلك المشهد الحقيقى بعد قتل 16 ضحية ليلقب "بخط الصعيد"، بعد رحلة هروب دامت مايقرب من 4 سنوات كان مع شقيقه يسانده فى جرائمه وقتله للأبرياء مقابل المال، من محافظة أسوان "نشاء حسب الله.ع" عاطل لا يتجاوز الـ26 سنة

4- الدفاع يقطع صلة المتهمين بواقعة خطف 4 شرطيين بشمال سيناء

ونفى المحامي علاء علم الدين أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صلة المتهمين بجريمة خطف 4 من رجال الشرطة "ثلاثة من الضباط وأمين شرطة" بنطاق محافظة شمال سيناء بتاريخ 422011 تأسيسا على الآتي: 5- "خط الصعيد".. رحلة البحث عن حسب الله وأخيه

وعلى غرار منصور الحفنى بطل فيلم الجزيرة، قام "حسب الله" بلعب دور البطولة فى ذلك المشهد الحقيقى بعد قتل 16 ضحية ليلقب "بخط الصعيد"، بعد رحلة هروب دامت مايقرب من 4 سنوات كان مع شقيقه يسانده فى جرائمه وقتله للأبرياء مقابل المال، من محافظة أسوان "نشاء حسب الله.ع" عاطل لا يتجاوز الـ26 سنة

ننشر لكم أهم ما ورد فىالشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي: