رانيا منصور تطلب الطلاق من حمادة هلال في "ابن اصول"!

طلبت "رحمة" رانيا منصور الطلاق من هشام "حمادة هلال" وذلك بسبب استمراره في الزواج من نعمة "ايتن عامر" وانها لا تريد أن يقوم بطلاق نعمة نظرا لحبها لها ولكنها تري أن الأفضل الطلاق منه، وذلك خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "ابن اصول".









تذيع شبكة قنوات dmc مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، فى تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة 3 ونصف فجرًا وكذلك في الثانية ظهرا، أما على قناة "dmc دراما" فيعرض في الساعة 11 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 12 ظهرًا والرابعة عصرًا.









"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.



