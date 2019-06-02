أرقام رائعة لـ"أرنولد" بدوري الأبطال
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:15 ص
عمر عبدالعزيز
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تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز بهدفين نظيفين على حساب توتنهام هوتسبير، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وقدم النجم الإنجليزي الشاب ترينت أليكسندر ارنولد، ظهير ليفربول الأيمن، أداء أكثر من رائع خلال هذا الموسم، ولا سيما في هذه النسخة من دوري الأبطال.
وجاءت أبرز أرقام أرنولد بدوري الأبطال على النحو التالي :
- أكثر اللاعبين استعادة للكرة (78)
- أكثر لاعب صناعة للفرص (22)
- أكثر لاعب قام بعرضيات صحيحة (22)
- أكثر لاعب قام باعتراضات ناجحة (18)
- أكثر لاعب صناعة للأهداف (3)
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