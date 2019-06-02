مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث "الكاتب 27"

شهدت أحداث "الكاتب 27" مقتل السيد حلمي بعد تهديداته للكاتب يونس جبران، واكتشفت النيابة أن دنيا طليقة جبران كانت آخر من زاره، واتضح أن جيهان لا تزال على قيد الحياة وذلك بعد إعلان خبر انتحارها.









وتواصلت أحلام يونس جبران التي جمع فيها أبطال العمل، واتهمهم جميعًا بارتكاب جرائم القتل المتكررة المرتبطة به.









مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.