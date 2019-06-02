ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث "الكاتب 27"

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:07 ص
مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الكاتب 27
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
شهدت أحداث "الكاتب 27" مقتل السيد حلمي بعد تهديداته للكاتب يونس جبران، واكتشفت النيابة أن دنيا طليقة جبران كانت آخر من زاره، واتضح أن جيهان لا تزال على قيد الحياة وذلك بعد إعلان خبر انتحارها.


وتواصلت أحلام يونس جبران التي جمع فيها أبطال العمل، واتهمهم جميعًا بارتكاب جرائم القتل المتكررة المرتبطة به.


مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا